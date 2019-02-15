В Салехарде людей заселили в новостройки без воды

Жители Салехарда въехали в новые квартиры, однако застройщик не провёл в здания воду, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Речь идёт о нескольких домах по Гагарина. Недобросовестный застройщик вовремя не передал их в управление, ввёл здание в эксплуатацию с нарушениями. Первый заместитель главы администрации Салехарда Олег Куруч встретился с пострадавшими. По его словам, застройщик – на стадии банкротства. Власти подключились к решению проблем жильцов, первая из которых – подключить-таки здание к водоснабжению.

"Для этого необходимо получить решение от Ростехнадзора по электро- и теплоснабжению. Заявку застройщик уже отправил. Мы получили согласие "Единой городской управляющей компании" заняться обслуживанием этих домов. В ближайшее время с ними будет заключен договор временного управления домом по протоколу общего собрания собственников", - сказал Куруч.

Представитель управляющей компании пообещала на время процедур обеспечить дом привозной водой.