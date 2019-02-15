"Газпромбанк" даст компании Ротенбергов 6 млрд на строительства моста через Пур

"Газпромбанк" профинансирует строительство участка дороги Коротчаево – Уренгой с мостом через реку Пур в Ямало-Ненецком автономном округе. На полях Российского инвестиционного форума банк подписал кредитное соглашение с "Региональной инвестиционной компанией", сообщили Накануне.RU в пресс-службе банка.

"Газпромбанк" предоставит кредит в размере 6 млрд руб., общая стоимость проекта - 9,6 млрд руб. Проект предусматривает строительство автомобильной дороги Коротчаево – Уренгой протяженностью 2,46 км, в том числе моста через реку Пур длинной 1,02 км. Проезд по мосту для грузового транспорта, скорее всего, будет платным, поправки, позволяющие ввести плату уже рассматривает Госдума.

ООО "РИК", напомним, принадлежит компании "Мостострой-11", 13,7% которой контролирует тюменский бизнесмен Николай Руссу. Еще более 25% принадлежит московской компании "Мостотрест", ее через "ТФК-Финанс" контролирует Аркадий Ротенберг.