"Это неслыханная подлость": на автодроме Балтыма, где соревнуются гонщики, организуют рыбацкий чемпионат

Администрация Верхней Пышмы объявила о проведении 16 февраля первого верхнепышминского чемпионата по ловле рыбы на территории действующего ледового автодрома на Балтыме. Представители автодрома поделились мнением с Накануне.RU, что таким образом чиновники пытаются помешать гонщикам выходить на лед. Автогонщики и защитники озера делят объект не первый год.

"Пышминская мэрия сталкивает рыбаков и гонщиков лбами, намеренно создаёт почву для конфликтов, подвергает людей опасности. Более того, администрация намерена привлечь активистов из Молодёжного парламента Верхней Пышмы. То есть на лёд выведут детей и подростков, вовлекут их в противозаконное нападение на автодром. Это неслыханная подлость", - считает руководитель автодрома Максим Ченцов.

Владельцы автодрома уже пытались отменить чемпионат по рыбной ловле, направив обращения в администрацию Верхней Пышмы, полицию, прокуратуру и в другие ведомства. Однако, как следует из ответа мэрии, проводить массовые мероприятия на арендованной спортсменами территории разрешено в любое время.

Представители автодрома отмечают, что рыбаки и спортсмены не мешают друг другу, но действия мэрии могут спровоцировать конфликт. Максим Ченцов предлагает организаторам чемпионата перенести место соревнования и не портить трассы автодрома, или перенести дату соревнования и согласовать с ними использование территории.

Напомним, что 3 февраля на ледовый автодром явились некие люди, похожие на казаков, что вызвало опасение у организаторов ралли. В прошлом году ледовые гонки уже пытались остановить казаки. Конфликт регионального минприроды и владельцев автодрома длится не первый год - гонщики судились, и суд даже признавал их права на аренду территории.