30-летие вывода войск из Афганистана: "Если бы не мы – базы НАТО стояли в южных странах бывшего СССР"

В Свердловской области проходят мероприятия, приуроченные к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Одним из них стал траурный митинг в Екатеринбурге на площади Советской армии у мемориала Чёрный тюльпан, построенный в честь воинов, погибших при исполнении интернационального долга и в ходе локальных конфликтов в современной России, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как воспоминали сегодня участники митинга, 8,5 тысяч жителей Свердловской области прошли ту войну, продолжавшуюся с 1979 по 1989 годы, из них 242 человека погибли – все их имена увековечены на пилонах мемориала.

На траурном мероприятии также выступали и присутствовали депутаты Государственной думы от Среднего Урала, руководство Центрального военного округа, представители областного правительства и парламента, мэрии и думы Екатеринбурга.

Выступил на митинге и Почётный гражданин Свердловской области и Екатеринбурга Семён Спектор – бессменный начальник регионального клинического психоневрологического госпиталя ветеранов войн с 1973 по 2004 годы. Семён Исаакович рассказал, как 30 лет назад лично прибыл на границу с Афганистаном, чтобы понять, какая колоссальная работа предстоит врачам для лечения и реабилитации тысяч вернувшихся с войны в Афганистане.

"Увидел первых демобилизованных "афганцев" и пришёл к выводу, что надо срочно укладывать их в наш стационар и проводить реабилитационную работу, – вспоминал Спектор. – Первых сразу направил в госпиталь, потом составили очередь. И так до сих пор в нашем госпитале этим занимаются. Очень доволен, что большинству военнослужащих нам удалось вернуть здоровье".

Отметим, что легендарный директор госпиталя был одним из немногих, кому участники митинга аплодировали. А позже делились с корреспондентом Накануне.RU: "Если бы не Семён Исаакович, многие из "афганцев" сегодня бы здесь не стояли".

"Спектору надо сейчас, при жизни, поставить памятник", – сказал Накануне.RU Сергей Савичев, служивший в Афганистане с 1979 по 1981 годы в 103-й гвардейской дивизии ВДВ. И продолжил разговор – уже о том, что могло быть, если бы СССР не ввёл войска.

"До сих пор, если некоторых деятелей послушать, то получается, что та война для России была не нужна, – считает десантник. – Но, вроде, начали понимать, что если бы не мы, то сегодня базы НАТО стояли бы не только в Афганистане, но и Таджикистане и других южных странах бывшего СССР. Когда мы служили, нам говорили: если вас в Афгане не будет, там будут американцы. И вот прошло столько лет, теперь – можно убедиться, что так бы и было".

Сергей Савичев (слева) и Фарид Гиззатуллин

К диалогу подключился его однополчанин Фарид Гиззатуллин. По его мнению, ветераны-"афганцы" сейчас в основном недовольны размером государственных пенсий.

"Участники боевых действий по выходу на пенсию в 55 лет получают 8-12 тысяч рублей в месяц, правда, у инвалидов побольше, двойная, вот насчёт этого государству надо подумать", – отметил ветеран-интернационалист.

Председатель совета ветеранов войн Орджоникиздевского района Екатеринбурга Евгений Зеленков добавил, что региональное руководство могло бы сегодня подумать, например, о том, как поддержать гражданских лиц, работавших в ДРА, а также вдов и матерей военнослужащих, погибших в Афганистане.

"Разговоры на эту тему с нашими законодателями и представителями областной исполнительной власти были, но какие результаты – пока не знаем", – сказал Зеленков.

Как стало известно сегодня, в связи с 30-летней годовщиной вывода войск из Афганистана губернатор Евгений Куйвашев принял решение о предоставлении единовременной выплаты находящимся в сложной жизненной ситуации членам семей военнослужащих, погибших в период боевых действий в Афганистане. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, предполагается, что семьи погибших военнослужащих получат единовременную выплату в размере 10 тыс. руб.