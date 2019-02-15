Митрополит Кирилл: Храм святой Екатерины - это место воскресения, место нового города с новым устремлением в будущее

Закончившиеся публичные обсуждения проекта строительства Храма святой Екатерины в рамках общественных слушаний показали, что большинство екатеринбуржцев приняли и позитивно воспринимают саму идею возведения Храма, передает корреспондент Накануне.RU.

Подавляющее большинство тех, кто активно участвовал в обсуждении оказались сторонниками проекта. Как известно, ранее депутаты думы Екатеринбурга проголосовали за перевод общественной территории возле Театра драмы в категорию земель, предназначенных под строительство религиозных сооружений.

Стоит отметить, что проект Храма святой Екатерины в среде православных жителей города и раньше поддерживали. Что касается иерархов РПЦ, то они, естественно, считают, что строительство храма - это не просто проект, а некий этап в духовном возрождении города. «Храм святой Екатерины - это место воскресения, это место нового города с новым устремлением в будущее с тем, чтобы прекратить все предыдущие распри и просто начать жить, делать что-то доброе, радостное, красивое и счастливое», - сказал Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.