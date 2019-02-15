"Барселона" объявила о продлении контракта с главным тренером Эрнесто Вальверде

Футбольный клуб "Барселона" объявил о продлении контракта с главным тренером Эрнесто Вальверде. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте каталонской команды.

Уточняется, что новый контракт со специалистом рассчитан до окончания сезона-2019/20. Также он включает опцию продления еще на один год.

Вальверде возглавил "Барселону" летом 2017 года. Под его руководством в прошлом сезоне команда выиграла титул чемпиона Испании и Кубок страны.

Напомним, на следующей неделе "Барсе" предстоит встретиться с французским "Лионом" в рамках плей-офф Лиги чемпионов.