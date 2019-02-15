В больнице Нефтеюганска умерли три пациента

Три человека умерли в больнице Нефтеюганска. Среди возможных причин – осложнения после гриппа, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Три пациента поступили в больницу с двусторонней пневмонией и обширными сопутствующими патологиями, рассказала Накануне.RU начальник редакционно-издательского отдела югорского "Центра медицинской профилактики" Елена Вторущина. Им было 68, 69 лет и 74 года. Двое из них не были привиты от гриппа.

"Возможные причины осложнений – бактериально-вирусный компонент. Сложно сказать, но фоне гриппа и ОРВИ появился компонент или нет", - уточнила Вторушина.