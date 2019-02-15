В Москве задержан основатель инвестиционной компании Baring Vostok
В Москве по подозрению в мошенничестве задержан основатель крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Kалви, передает "Интерфакс".
В ближайшее время Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о мере пресечения для бизнесмена. Следствие ходатайствует о его аресте.
Фигурантами данного дела также являются партнер компании Ваган Абгарян и партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль. Все они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.