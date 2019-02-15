15 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Мэр украинского города, возглавлявший захват храма, посажен под домашний арест

Мэр Могилев-Подольского Петр Бровко, который 28 января лично возглавлял захват храма в селе Солнечное Винницкой области, посажен под ночной домашний арест. Такое решение вынес Винницкий городской суд 14 февраля. Правда, связано оно не с захватом храма.

Спустя неделю выяснилось, что Бровко подозревают во взяточничестве. Генпрокурор страны Юрий Луценко сообщил, что мэр получил взятку $15 тыс. за 0,3 га земли под застройку. Суд также может рассмотреть вопрос об отстранении чиновника от должности, сообщают местные СМИ. Не исключено, что мэр проявлял активное участие в захвате храма, чтобы выслужиться перед Киевом. Судя по всему, это ему не помогло.

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Мэр украинского города, возглавлявший захват храма, посажен под домашний арест

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Теги: Украина, арест, взятка, храм



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