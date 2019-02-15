КМНС Югры пожаловались на "тайные" слушания по бурению скважин в природном парке "Нумто"

Представители коренных малочисленных народов Севера в социальных сетях призывают встать на защиту природного парка "Нумто" от нефтедобывающей компании "Сургутнефтегаз", передает корреспондент Накануне.RU.

24 января в администрации Белоярского района прошли публичные слушания, на которых обсуждались два вопроса - проектирование площадок поисково-оценочных скважин на Ватлорском лицензионном участке и дальнейшее бурение скважин на месторождении имени И.Н.Логачева. Оба они находятся в границах ООПТ "природный парк Нумто".

Оленеводы сообщают, что из 200 жителей деревни Нумто на слушаниях присутствовали лишь четыре человека, поскольку многие узнали о них уже после их проведения. КМНС заявляют о недостаточном информировании населения, а сами слушания называют "тайными". В администрации, напротив, считают, что для информирования населения были приняты все меры.

"У нас все, что проходит - на сайте размещено. Общественные обсуждения есть раздел. Посмотрите, там вся информация есть довольно подробно", - сообщили Накануне.RU в администрации района. От дальнейших комментариев в мэрии отказались.

Добавим, что в разделе "Общественные обсуждения" действительно есть информация о проведении публичных слушаний. Опубликована она была 25 декабря 2018 г. под заголовком: "Экологическая экспертиза: "поисково-оценочные скважины ватлоровского лицензионного участка" шифр 14487. Парк "Нумто" не упоминается ни в заголовке, ни в самом анонсе о проведениях слушаний.

Сейчас местные жители призывают писать в администрацию района, поскольку замечания к проекту разведки и добычи нефти принимаются до 24 февраля.

"Каждый из нас должен иметь возможность ознакомиться с проектом добычи нефти в Нумто! Нумто - это место, которое имеет важное культурное значение для всей нашей страны. И здесь обитают редкие водоплавающие птицы, проходят пути миграции лосей, растут краснокнижные растения, здесь огромная система рек и озер, здесь святые места коренных народов, исторические стоянки лесных ненцев и казымских ханты... и большая часть всего этого ещё не донца изучена - и вот здесь планируется разведка и добыча нефти", - высказывают недовольство оленеводы в группе "Голос Тундры" социальной сети "ВКонтакте".

Также активисты отмечают, что проект оценки воздействия на окружающую среду не доступен общественности. Чтобы ознакомиться с ним и дать конкретные замечания по существу планируемой хозяйственной деятельности нужно поехать в Белоярский или в Нижнесортымск.

Добавим, что ранее представители "Сургутнефтегаза" заявляли, что добыча нефти на территории природного парка "Нумто" не причиняет ущерб природе.