Полиция возбудила дело после вооруженного конфликта на молодежной "вписке" в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полиция разобралась в обстоятельствах конфликта на молодежной "вписке". В результате возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, все случилось 11 февраля в квартире одного из домов на улице Надеждинской. Полицейские разыскали и опросили пятерых участников инцидента.

Было установлено, в тот день хозяин квартиры 1997 года рождения пригласил к себе нескольких своих знакомых - парня и трех девушек. Конфликт между 16-летней и 19-летней случился на почве распития спиртных напитков.

Внимательно изучив видеозапись, полицейские обнаружили, что в разгар ссоры подозреваемая угрожает оппонентке предметом, схожим с пневматическим пистолетом. При этом видно, что последняя испугалась и воспринимала угрозы реально.

Возбуждено дело по статье 119 УК РФ (Угроза убийством). Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности хозяина квартиры - за вовлечение в употребление спиртного несовершеннолетних.