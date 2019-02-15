В Челябинске депутату, арестованному по делу Бахаева, продлили домашний арест, но разрешили ежедневные прогулки

В Челябинске суд продлил срок содержания под домашним арестом депутату Центрального районного совета, бизнесмену Михаилу Смирнову, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

С ходатайством о продлении меры пресечения выступил следователь. Обвиняемый и его защитник не возражали, но попросили суд разрешить Смирнову ежедневные прогулки в течение двух часов по медицинским показаниям, посещение медицинских учреждений без разрешения следователя с уведомлением инспектора и посещение организаций, где обвиняемый является директором, в течение двух часов ежедневно.

Суд продлил срок содержания под домашним арестом до 19 апреля и разрешил депутату ежедневные прогулки в течение одного часа на расстоянии до 1 км по периметру от места своего жительства. В остальной части ходатайство защиты не было удовлетворено.

Как ранее сообщало Накануне.RU, депутату предъявлено обвинение в мошенничестве. Следствие считает, что Смирнов в 2017 году вместе с первым замминистра экономического развития региона Антоном Бахаевым и директором агентства международного сотрудничества Ольгой Алейниковой похитил более 3,8 млн руб. из региональной казны - эти деньги были выделены на проведение российско-казахстанского форума.