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Происшествия Тюменская область

В тюменской школе протекла крыша

В тюменской школе №67 протекла крыша. В ситуацию вмешалась прокуратура, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, 14 февраля из-за того, что протекла крыша второго корпуса здания, затопило три этажа. Вода протекла на три этажа. В пресс-службе прокуратуры Тюменской области Накануне.RU рассказали, что начали проверку информации о случившемся.

Напомним, ранее аналогичное происшествие случилось в школе №12 Ишима: в 11.25 14 января рухнула часть потолка. Площадь обрушения – 1,5 м. Последствия сняли на видео сами ученики. Сейчас занятия в здании, где отпала штукатура, прекращены. Ученики переведены в основной корпус школы. Губернатор Александр Моор выделил деньги на капремонт здания. Директор получил выговор.

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В тюменской школе протекла крыша

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Теги: школа №67, протекла крыша



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