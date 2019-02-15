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Воронежский губернатор подписал несколько соглашений о партнерстве с регионами РФ в рамках Российского инвестиционного форума- 2019

14 февраля в Сочи воронежский губернатор подписал сразу несколько соглашений о сотрудничестве с ионами России, Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, в рамках Российского инвестиционного форума- 2019 состоялось подписание Плана мероприятий по реализации Соглашения между администрацией Тамбовской области и правительством Воронежской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2019–2023 гг.

План подписали губернатор Воронежской области Александр Гусев и глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Также был подписан План мероприятий по реализации Соглашения между правительством Воронежской области и правительством Саратовской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2019–2023 годы.

Свои подписи под документом поставили губернатор Воронежской области Александр Гусев и губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

губернатор радаев, александр гусев,межрегиональное сотрудничество(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Кроме того, в рамках форума заключено Соглашение между правительством Тульской области и правительством Воронежской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Соглашение подписали губернатор Воронежской области Александр Гусев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

сочинский форум, александр гусев, 2019, дюмин(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Стороны намерены развивать сотрудничество по широкому кругу вопросов,       в том числе в области экономики, промышленного производства, агропромышленного комплекса, жилищно-коммунальной инфраструктуры, привлечения инвестиций, торговли, предпринимательской деятельности, науки и высоких технологий, образования, здравоохранения, социальной защиты населения, природоохранной деятельности, культуры, сохранения объектов культурного наследия, искусства, спорта, туризма, молодежной политики.

Помимо этого, регионы будут взаимодействовать в рамках реализации нацпроектов.

Александр Гусев отметил, что Тульская и Воронежская области во многом схожи, в том числе и по структуре экономики, поэтому регионам необходимо развивать сотрудничество.  

александр гусев, губернатор дюмин, межрегиональное сотрудничество(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

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Воронежский губернатор подписал несколько соглашений о партнерстве с регионами РФ в рамках Российского инвестиционного форума- 2019

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Теги: воронежская область, губернатор александр гусев, губернатор радаев, губернатор дюмин, тульская область, межрегиональное сотрудничество



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