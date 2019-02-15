15 Февраля 2019
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Происшествия Свердловская область

В строящийся конгресс-центр "Екатеринбург-Экспо" прибыли бойцы ОМОН

Сегодня днем на стройку конгресс-центра "Екатеринбург-Экспо" нагрянули сотрудники ОМОН, передает корреспондент Накануне.RU.

По сообщениям очевидцев, стражи порядка проверяли документы у мигрантов, занятых на объекте. Некоторых из них посадили в автобус.

В соцсетях появилось фото операции.

нелегальные мигранты на стройке Экспо(2019)|Фото: vk.com/incekb

В силовых ведомствах от комментариев по данному событию воздержались.

Напомним, на минувшей неделе первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов проверил, как идет строительство конгресс-центра, где летом пройдут основные мероприятия саммита GMIS-2019 и ряд мероприятий юбилейной выставки "Иннопром".

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В строящийся конгресс-центр "Екатеринбург-Экспо" прибыли бойцы ОМОН

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Теги: конгресс-центр, ОМОН, Екатеринбург



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