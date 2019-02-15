В строящийся конгресс-центр "Екатеринбург-Экспо" прибыли бойцы ОМОН

Сегодня днем на стройку конгресс-центра "Екатеринбург-Экспо" нагрянули сотрудники ОМОН, передает корреспондент Накануне.RU.

По сообщениям очевидцев, стражи порядка проверяли документы у мигрантов, занятых на объекте. Некоторых из них посадили в автобус.

В соцсетях появилось фото операции.

В силовых ведомствах от комментариев по данному событию воздержались.

Напомним, на минувшей неделе первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов проверил, как идет строительство конгресс-центра, где летом пройдут основные мероприятия саммита GMIS-2019 и ряд мероприятий юбилейной выставки "Иннопром".