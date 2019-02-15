В Екатеринбурга начали устанавливать забор для платной парковки на Эльмаше. Жильцы против

В Екатеринбурге жители ЖК "Калиновский" до последнего не хотят отдавать придомовую территорию в собственность компании ЛСР под платную парковку. Как сообщают уральцы в группе "Инцидент", сегодня на площадку приехала рабочая техника для зачистки периметра и установки железобетонного забора.

"К технике вышли жильцы, которые просят прекратить работы на придомовой территории и парковке. Ситуация развивается с каждой минутой. Одна из причин: застройщик ЛСР при сдаче домов не сформировал земельный участок под ними и остался собственником земли в ЖК "Калиновский", - пишут жители Эльмаша.

Как ранее сообщало Накануне.RU, люди несогласны с таким решением, так как считают эту территорию неотъемлемой частью жилого комплекса. Жильцы "Калиновского" пытаются отстаивать свои интересы. Протестующие уже выходили на митинг. Теперь доказывать свою правоту намерены в суде.

Инициативная группа написала заявления в полицию, в администрацию города с просьбой проверить законность этих действий.

В пресс-службе "Группы ЛСР"агентству подтвердили, что земельный участок, о котором идет речь, находится в собственности компании.

"На нём изначально планировалось строительство наземного паркинга под продажу машиномест. На публичных слушаниях жители "Калиновского" проголосовали против возведения этого объекта. В итоге разрешение на его строительство выдано не было, а на данной территории производилась стихийная парковка автотранспорта. Недавно участок был официально сдан в аренду. По решению арендатора там будет благоустроенная охраняемая парковка", - пояснили в пресс-службе.