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Общество Свердловская область

В Екатеринбурга начали устанавливать забор для платной парковки на Эльмаше. Жильцы против

В Екатеринбурге жители ЖК "Калиновский" до последнего не хотят отдавать придомовую территорию в собственность компании ЛСР под платную парковку. Как сообщают уральцы в группе "Инцидент", сегодня на площадку приехала рабочая техника для зачистки периметра и установки железобетонного забора.

"К технике вышли жильцы, которые просят прекратить работы на придомовой территории и парковке. Ситуация развивается с каждой минутой. Одна из причин: застройщик ЛСР при сдаче домов не сформировал земельный участок под ними и остался собственником земли в ЖК "Калиновский", - пишут жители Эльмаша.

ЖК "Калиновский", рабочая техника(2019)|Фото: vk.com/incekb

ЖК "Калиновский", рабочая техника(2019)|Фото: vk.com/incekb

Как ранее сообщало Накануне.RU, люди несогласны с таким решением, так как считают эту территорию неотъемлемой частью жилого комплекса. Жильцы "Калиновского" пытаются отстаивать свои интересы. Протестующие уже выходили на митинг. Теперь доказывать свою правоту намерены в суде.

Инициативная группа написала заявления в полицию, в администрацию города с просьбой проверить законность этих действий.

В пресс-службе "Группы ЛСР"агентству подтвердили, что земельный участок, о котором идет речь, находится в собственности компании.

"На нём изначально планировалось строительство наземного паркинга под продажу машиномест. На публичных слушаниях жители "Калиновского" проголосовали против возведения этого объекта. В итоге разрешение на его строительство выдано не было, а на данной территории производилась стихийная парковка автотранспорта. Недавно участок был официально сдан в аренду. По решению арендатора там будет благоустроенная охраняемая парковка", - пояснили в пресс-службе.

ЖК Калиновский, парковка, машины, автомобили(2019)|Фото: vk.com/incekb

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В Екатеринбурга начали устанавливать забор для платной парковки на Эльмаше. Жильцы против

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Теги: Эльмаш, ЖК Калиновский, платная парковка, ЛСР



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Ранее 15.01.2019 10:40 Мск В Екатеринбурге жители Эльмаша протестуют против платной парковки во дворе дома

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