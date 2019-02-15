В Москве эвакуировали сотрудников "Русского радио" и телеканала "Звезда"
В Москве из-за сообщений о минировании было эвакуировано около пяти тысяч человек.
Звонки поступили в десятки объектов. Как сообщает ТАСС, эвакуированы сотрудники радиостанции "Русское радио", телеканала "Звезда" на проспекте Миа.
Кроме того, людей вывели из здания "Всероссийского научно-исследовательского института телевидения и радиовещания" (ВНИИТР).
Около 1 тысячи человек эвакуировали из двух столичных бизнес-центров.
Напомним, по российским регионам идет новая волна телефонного терроризма.
В начале февраля в Москве и Подмосковье после анонимных звонков с угрозами "минирования" силовики проверили около 50 объектов, среди которых торговые центры, школы и административные здания.
Также неизвестный угрожал взорвать бомбу в храме в центре Москвы.