В Москве эвакуировали сотрудников "Русского радио" и телеканала "Звезда"

В Москве из-за сообщений о минировании было эвакуировано около пяти тысяч человек.

Звонки поступили в десятки объектов. Как сообщает ТАСС, эвакуированы сотрудники радиостанции "Русское радио", телеканала "Звезда" на проспекте Миа.

Кроме того, людей вывели из здания "Всероссийского научно-исследовательского института телевидения и радиовещания" (ВНИИТР).

Около 1 тысячи человек эвакуировали из двух столичных бизнес-центров.

Напомним, по российским регионам идет новая волна телефонного терроризма.

В начале февраля в Москве и Подмосковье после анонимных звонков с угрозами "минирования" силовики проверили около 50 объектов, среди которых торговые центры, школы и административные здания.

Также неизвестный угрожал взорвать бомбу в храме в центре Москвы.