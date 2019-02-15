В Сызрани рухнула крыша дома дореволюционной постройки

В Сызрани рухнула крыша дома дореволюционной постройки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

"На ул.Фрунзе произошло обрушение крыши трехквартирного дома до 1917 года постройки. Жители не пострадали", - говорится в сообщении.

На месте ЧП работают сотрудники коммунальных служб города.

Отмечается, что обследование дома проводилось в 2018 году. "Документы на признание его аварийным были переданы в межведомственную комиссию. Жители пострадавшего дома в ближайшие часы будут размещены в пункт временного размещения, а далее в маневренный фонд городского округа Сызрань", - добавили в администрации.