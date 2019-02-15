Глава Хакасии устроил разнос коммунальщикам за плохую подготовку к отопительному сезону

15 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Сибирский ФО В России

Глава Хакасии устроил разнос коммунальщикам за плохую подготовку к отопительному сезону

Глава Хакасии Валентин Коновалов провёл оперативное совещание на месте коммунальной аварии в Черногорске. Из-за прорыва теплотрассы множество домов и социальных объектов оказались под угрозой разморозки, и Валентин Коновалов был вынужден прервать свою командировку на Всероссийский инвестиционный форум.

Глава республики отметил заслуги участников ликвидации аварии, но обратил внимание на неудовлетворительную подготовку к отопительному сезону весной – летом прошлого года.

Он отметил, что Черногорск – не единственное место в республике с подобным износом, а бездействие в ситуации, когда известно о тяжёлом состоянии теплосетей, назвал "откровенным преступлением". В этой связи он поручил своему заму по ЖКХ Юрию Курлаеву и профильным министрам к началу сезона 2019-2020 гг. лично объездить все проблемные точки и принять меры по замене наиболее изношенных участков.

В настоящее время участки теплотрассы, на которых произошёл прорыв, заменены, и в дома Черногорска началась подача тепла.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава Хакасии устроил разнос коммунальщикам за плохую подготовку к отопительному сезону

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Коновалов, Хакасия, Черногорск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.02.2019 16:17 Мск Аварию в Черногорске используют для атаки на губернатора Хакасии?

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 748

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети