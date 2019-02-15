Глава Хакасии устроил разнос коммунальщикам за плохую подготовку к отопительному сезону

Глава Хакасии Валентин Коновалов провёл оперативное совещание на месте коммунальной аварии в Черногорске. Из-за прорыва теплотрассы множество домов и социальных объектов оказались под угрозой разморозки, и Валентин Коновалов был вынужден прервать свою командировку на Всероссийский инвестиционный форум.

Глава республики отметил заслуги участников ликвидации аварии, но обратил внимание на неудовлетворительную подготовку к отопительному сезону весной – летом прошлого года.

Он отметил, что Черногорск – не единственное место в республике с подобным износом, а бездействие в ситуации, когда известно о тяжёлом состоянии теплосетей, назвал "откровенным преступлением". В этой связи он поручил своему заму по ЖКХ Юрию Курлаеву и профильным министрам к началу сезона 2019-2020 гг. лично объездить все проблемные точки и принять меры по замене наиболее изношенных участков.

В настоящее время участки теплотрассы, на которых произошёл прорыв, заменены, и в дома Черногорска началась подача тепла.