Discovery съездил на перевал Дятлова для съёмок фильма о трагедии

На Урале побывала съемочная группа телеканала Discovery. Она съездила на перевал Дятлова для съёмок документального фильма, рассказал Накануне.RU глава фонда памяти дятловцев Юрий Кунцевич.

"На перевал съездили без меня, там было, кому показать место. Съёмочная группа съездила, поставила палатку, наснимали. 14 февраля они улетели домой, в Америку", - сказал Кунцевич.

Фильм будет документальным, с элементами игрового.

"У них было желание узнать правду. Их интересовали факты, позволяющие сомневаться в том, что было известно раньше. Дата выхода фильма неизвестна. Ожидаю, что они захотят приблизиться к раскрытию причин. Не тайны, а причин", - сказал Кунцевич.

Отметим, 3 августа 2014 г. этот же канал показал фильм о трагедии, в котором причиной смерти туристов назвал снежного человека. По словам исследователя смерти дятловцев Олега Архипова, версия о нападении йети "эксплуатируется Западом", а чтобы что-то понять в причинах трагедии, "надо жить Северным Уралом". Он рассказал тогда Накануне.RU, что фильм изобилует неточностями. Его авторы жонглируют фактами, не раскрывая их подлинной сущности. Это в корне, по словам писателя, меняет взгляд на трагедию, делает понимание смерти туристов ложным.

Напомним, гибель группы Дятлова – одна из самых больших загадок Среднего Урала XX века. Турпоход, приуроченный к XXI Съезду КПСС, закончился трагедией. В ночь на второе февраля 1959 года студенты, повредив палатку, бежали из нее на мороз. В итоге пятеро (Рустем Слободин, Игорь Дятлов, Зина Колмогорова, Юрий Дорошенко, Георгий Кривонищенко) умерли неподалеку от палатки. Их нашли в конце февраля 1959 года. Остальные четверо – Александр Колеватов, Семен Золотарев, Людмила Дубинина, Николай Тибо-Бриньоль – были найдены только в мае в овраге, когда стаял снег. У них были многочисленные переломы ребер, костей, а у Тибо-Бриньоля был пробит череп. При этом официальное следствие установило, что все туристы погибли от переохлаждения.

В год 60-летия смерти туристов прокуратура решила выяснить, что же стало причиной их гибели. Из примерно 75 версий отобраны три, которые показались надзорному ведомству наиболее вероятными, - лавина, ураган и "снежная доска". Криминальные версии "отмели" сразу. В марте группа следователей намерена посетить перевал, чтобы провести экспертизы на местности, кроме того, анонсированы медицинские экспертизы, которые позволят сделать окончательные выводы о травмах на телах погибших туристов.

Исследователи верят, что архивы по делу рассекретят. На пресс-конференции в Екатеринбурге начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков, комментируя новое расследование, заявил, что второго уголовного дела о смерти группы нет. Также он объяснил нестыковки в дате возбуждения дела о гибели группы и не исключил эксгумацию погибших.