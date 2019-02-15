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Общество Свердловская область

Discovery съездил на перевал Дятлова для съёмок фильма о трагедии

На Урале побывала съемочная группа телеканала Discovery. Она съездила на перевал Дятлова для съёмок документального фильма, рассказал Накануне.RU глава фонда памяти дятловцев Юрий Кунцевич.
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"На перевал съездили без меня, там было, кому показать место. Съёмочная группа съездила, поставила палатку, наснимали. 14 февраля они улетели домой, в Америку", - сказал Кунцевич.

Фильм будет документальным, с элементами игрового.

"У них было желание узнать правду. Их интересовали факты, позволяющие сомневаться в том, что было известно раньше. Дата выхода фильма неизвестна. Ожидаю, что они захотят приблизиться к раскрытию причин. Не тайны, а причин", - сказал Кунцевич.

Отметим, 3 августа 2014 г. этот же канал показал фильм о трагедии, в котором причиной смерти туристов назвал снежного человека. По словам исследователя смерти дятловцев Олега Архипова, версия о нападении йети "эксплуатируется Западом", а чтобы что-то понять в причинах трагедии, "надо жить Северным Уралом". Он рассказал тогда Накануне.RU, что фильм изобилует неточностями. Его авторы жонглируют фактами, не раскрывая их подлинной сущности. Это в корне, по словам писателя, меняет взгляд на трагедию, делает понимание смерти туристов ложным.

уголовное дело о гибели группы Дятлова(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, гибель группы Дятлова – одна из самых больших загадок Среднего Урала XX века. Турпоход, приуроченный к XXI Съезду КПСС, закончился трагедией. В ночь на второе февраля 1959 года студенты, повредив палатку, бежали из нее на мороз. В итоге пятеро (Рустем Слободин, Игорь Дятлов, Зина Колмогорова, Юрий Дорошенко, Георгий Кривонищенко) умерли неподалеку от палатки. Их нашли в конце февраля 1959 года. Остальные четверо – Александр Колеватов, Семен Золотарев, Людмила Дубинина, Николай Тибо-Бриньоль – были найдены только в мае в овраге, когда стаял снег. У них были многочисленные переломы ребер, костей, а у Тибо-Бриньоля был пробит череп. При этом официальное следствие установило, что все туристы погибли от переохлаждения.

В год 60-летия смерти туристов прокуратура решила выяснить, что же стало причиной их гибели. Из примерно 75 версий отобраны три, которые показались надзорному ведомству наиболее вероятными, - лавина, ураган и "снежная доска". Криминальные версии "отмели" сразу. В марте группа следователей намерена посетить перевал, чтобы провести экспертизы на местности, кроме того, анонсированы медицинские экспертизы, которые позволят сделать окончательные выводы о травмах на телах погибших туристов.

Исследователи верят, что архивы по делу рассекретят. На пресс-конференции в Екатеринбурге начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков, комментируя новое расследование, заявил, что второго уголовного дела о смерти группы нет. Также он объяснил нестыковки в дате возбуждения дела о гибели группы и не исключил эксгумацию погибших.

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Discovery съездил на перевал Дятлова для съёмок фильма о трагедии

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Теги: Discovery, перевал Дятлова, документальный фильм



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