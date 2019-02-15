"Победа" в качестве извинений разрешила Лановому бесплатно летать ее рейсами до конца года

Народный артист России Василий Лановой после инцидента с "Победой" сможет до конца 2019 года бесплатно пользоваться услугами авиакомпании.

Артисту предоставляют привилегию как знак "особого почтения к его творчеству и жизненному пути", передает РБК.

Ранее в СКР сообщили, что 14 февраля, в годовщину освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, Лановой запланировал творческую встречу с жителями города. Однако в московском аэропорту при прохождении регистрации сотрудники "Победы" не пропустили Василия Семеновича в самолет из-за размера ручной клади.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал выяснить все обстоятельства инцидента.

В самой "Победе" заявили, что виноваты якобы помощники Ланового, которые не подготовились к "жестким правилам" перевозчика.