15 Февраля 2019
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Происшествия В России

"Победа" в качестве извинений разрешила Лановому бесплатно летать ее рейсами до конца года

Народный артист России Василий Лановой после инцидента с "Победой" сможет до конца 2019 года бесплатно пользоваться услугами авиакомпании.

Артисту предоставляют привилегию как знак "особого почтения к его творчеству и жизненному пути", передает РБК.

Ранее в СКР сообщили, что 14 февраля, в годовщину освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, Лановой запланировал творческую встречу с жителями города. Однако в московском аэропорту при прохождении регистрации сотрудники "Победы" не пропустили Василия Семеновича в самолет из-за размера ручной клади.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал выяснить все обстоятельства инцидента.

В самой "Победе" заявили, что виноваты якобы помощники Ланового, которые не подготовились к "жестким правилам" перевозчика.

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"Победа" в качестве извинений разрешила Лановому бесплатно летать ее рейсами до конца года

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Теги: победа, василий лановой



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Ранее 15.02.2019 07:43 Мск Глава СКР заступился за Ланового, которому "Победа" отказала в перелете

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