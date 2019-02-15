СКР: взорвавшийся в Красноярске дом является "самостроем" и должен был быть снесен в 2016 году

Следственный комитет продолжает работу по делу о взрыве бытового газа в жилом доме в Красноярске. Выяснилось, что здание было построено незаконно.

Напомним, хлопок произошел в трехэтажном доме на Кандагарской улице вечером 14 февраля. В результате инцидента погибли два человека.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, возбуждено дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В результате происшествия шесть квартир оказались разрушены полностью, еще около 10 - частично.

По данным ведомства, из-под завалов извлекли тела 56-летней женщины и 57-летнего мужчины, проживавших в разных квартирах. Как считают в следствии, в квартире мужчины, предположительно, и находился эпицентр взрыва.

Как удалось выяснить представителям СКР, здание построено без разрешительных документов и не зарегистрировано как жилые помещения.

"По сути, оно является "самостроем" и в 2016 году судом вынесено решение о его сносе", - уточнили в ведомстве.

Там добавили, что двоих из трех собственников строения доставили к следователю, где их ждет допрос.

Напомним, поисковые работы на месте взрыва газа в Красноярске уже завершены.