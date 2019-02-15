В МЧС назвали фейковой информацию о выбросе хлороводорода на ЧМК

В ГУ МЧС России по Челябинской области назвали фейком информацию о выбросах хлороводорода на Челябинском металлургическом комбинате.

Ранее такая информация появилась в соцсетях.

В МЧС уверяют - никакой аварии на предприятии не было.

"Угрозы для населения и экологии нет. Не верьте вбросам со стороны непонятных источников. Вся информация о данном факте передана в правоохранительные органы", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.