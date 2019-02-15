Первый канал отстранил Друзя и Бера от передач "Что? Где? Когда?" и "Кто хочет стать миллионером?"

Первый канал отстранил от участия в телепередачах-играх "Что? Где? Когда?" и "Кто хочет стать миллионером?" магистра ЧГК Александра Друзя и главного редактора "Миллионера" Илью Бера. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на телеканал.

Друзь и Бер осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков, говорится в сообщении. Репутационный вред нанесен также телеигре "Что? Где? Когда?" и "Первому каналу" как вещателю, уточняется там же. Телеканал аннулирует исход игры с участием Друзя, выигрыш выплачен не будет.

Напомним, ранее Бер обвинил Друзя в попытке подкупа: якобы, знаток предлагал редактору передать ему вопросы и ответы, которые Александру и его напарнику будут задавать во время съемок. Таким образом можно было бы выиграть 3 млн руб. (до вычета налогов) и разделить сумму на троих. Бер заявил, что передал ответы, но в ходе передачи часть вопросов были заменены. В итоге Друзь и его коллега все равно дошли до последнего вопроса, но на него не ответили и остались с "несгораемой суммой" в 200 тыс. руб. Друзь же заявил, что дело обстоит с точностью до наоборот: якобы, именно Бер предлагал ему заранее узнать вопросы и ответы и потом поделиться выигрышем.