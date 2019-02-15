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Происшествия Челябинская область

В Магнитогорске дело главврача второй горбольницы Артема Черепанова передано в суд

Уголовное дело в отношении главврача второй городской больницы в Магнитогорске Артема Черепанова передано в суд.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Черепанова задержали сотрудники ФСБ осенью 2017 года, в кармане у медработника нашли 100 тыс. руб.

Следствие считает, что Черепанов в 2012-2017 годах установил повышенный размер стимулирующих доплат нескольким сотрудникам своей больницы, а деньги требовал вернуть ему. Его задержали при передаче очередной взятки.

Черепанов также заключил несколько договоров с местной фирмой на поставку оборудования и стройматериалов для ремонта больницы. За это он получил взятку - более 650 тыс. руб.

Совокупный ущерб от действий Черепанова составил более 34 млн рублей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Суд также арестовал имущество обвиняемого - два земельных участка и квартира.

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В Магнитогорске дело главврача второй горбольницы Артема Черепанова передано в суд

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Теги: Артем Черепанов, взятка, ФСБ, депутат, врач, задержание, Магнитогорск



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