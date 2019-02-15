15 Февраля 2019
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Танковый биатлон стартовал на семи полигонах в России и Таджикистане

Танковый биатлон с участием около тысячи военнослужащих стартовал в Свердловской области и в других регионах. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального военного округа, в отборе задействованы семь полигонов, расположенных в Алтайской крае, Кемеровской, Оренбургской, Самарской, Свердловской, Челябинской областях и в Таджикистане.

"Экипажи Т-72Б3 состязаются в ведении огня из орудия танка и крупнокалиберного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням на дистанции от 900 до 2200 метров, имитирующим бронетехнику и низколетящие вертолеты", - добавили в ведомстве.

Добавим, что полигоны оборудованы специальными трассами, позволяющими круглогодично в любое время суток отрабатывать нормативы вождения, маршевой, огневой и других видов подготовки.

Уралтанк, День танкиста, Нижний Тагил, танковый биатлон(2017)|Фото: Накануне.RU

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Танковый биатлон стартовал на семи полигонах в России и Таджикистане

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Теги: танковый биатлон, свердловская область, соревнования



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