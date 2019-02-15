Законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года готов к внесению в Госдуму

Законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года готов к внесению в Госдуму, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По ее словам, его осталось согласовать с федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ), передает "Интерфакс".

О том, что будут рассмотрены варианты установления возрастной планки от 19 лет до 21 года, осенью заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. РПЦ одобрила инициативу.

Добавим, что в Госдуму не раз вносились проекты об увеличении возраста, с которого россияне могут купить алкоголь, до 21 года. Однако проекты не были одобрены.

Между тем, недавно депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов предложил приучать детей к хорошему алкоголю и устраивать домашние дегустации. По его мнению, мера поможет отвадить детей от употребления суррогата в будущем.