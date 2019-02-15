15 Февраля 2019
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В Екатеринбурге жители ВИЗа остались без горячей воды и отопления из-за работ на трубопроводе

Несколько домов Екатеринбурга в Верх-Исетском районе с самого утра 15 февраля остались без тепла и горячей воды. Как сообщил Накануне.RU один из жителей района, такие проблемы появились в домах на улицах Металлургов и Ключевской. В интернете также горожане также жалуются на отключение воды по улице Посадской.

В пресс-службе ЕТК сообщили Накануне.RU, что на данный момент ведутся работы по восстановлению герметизации трубопровода без отключения потребителей.

"На период ремонта отопление и горячее водоснабжение будут подаваться со сниженными параметрами: температура воды составит около плюс 50-ти градусов", - рассказали в ЕТК.

Там добавили, что обеспечена техническая возможность подачи тепла и горячей воды с обратного трубопровода, а жителям домов, где нет тепла и воды, рекомендуют обратиться в свою управляющую компанию. Все работы специалисты планируют завершить до 18.00 сегодняшнего дня.

"Учитывая, что на улице -5, при условии подачи тепла и горячей воды с обратного трубопровода температура в помещениях не опустится ниже нормативной (+20 градусов)", - отметили в пресс-службе.

На сайте УК "Верх-Исетская" появилось объявление, что подача теплоносителя на нужды горячего водоснабжения будет временно ограничена до 19 февраля из-за повреждения на участке тепловых сетей.

В обсуждениях на сервисе "Яндекс.Район" одна из пользователей написала, что воды и тепла не будет 15 февраля с 5.00 по 00.00. Об этом ей сказали в УК.

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В Екатеринбурге жители ВИЗа остались без горячей воды и отопления из-за работ на трубопроводе

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Теги: горячая вода, отопление, ВИЗ, ремонт



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