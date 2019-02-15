Воронежский губернатор на Российском инвестиционном форуме в Сочи сделал доклад о региональном опыте развития ОЭЗ "Центр"

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев в рамках Российского инвестиционного форума - 2019 в Сочи на панельной дискуссии: «Перезагрузка» инструментов развития территорий сделал доклад. Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, воронежский губернатор выступил с докладом на тему: «Почему в самый негативный период критики ОЭЗ Воронежская область все-таки приняла для себя решение о создании Особой экономической зоны»?

Александр Гусев сообщил о том, что инвестиционная активность в Воронежской области непрерывно растет в течение последних 10 лет. "Мы за 10 лет приросли в объемах годовых инвестиций в 3 раза. В конце прошлого года мы в объемах внутреннего регионального продукта перешагнули 1 триллион рублей. Поэтому с точки зрения инвестирования у нас все достаточно хорошо", - заявил губернатор.

И обозначил стратегические намерения, который ставит перед собой регион. "Но мы сейчас перед собой, в соответствии с нашей стратегией, ставим задачу увеличить инвестиции за следующие 15 лет еще в три раза. И в три раза увеличить ВРП, то есть до 3-х триллионов рублей. Безусловно, к уже действующим многим механизмам нужны дополнительные рычаги, которые нам позволили бы этого достичь", - сказал губернатор.

Говоря о конкретных примерах, воронежский губернатор рассказал об особенностях ОЭЗ «Центр» в Новоусманском районе Воронежской области. "Мы прекрасно понимаем, что особые экономические зоны в центральной России существуют, их несколько, и они находятся рядом с нами. Мы не собираемся перетаскивать инвесторов, мы для себя выбрали путь специализации и считаем, что у нас есть все возможности для того, чтобы в этой ОЭЗ развивать высокотехнологичные производства и предприятия. Поэтому сориентировались сейчас на взаимодействие с Ростехом в части радиоэлектроники и с Росатомом. Это будут два больших якорных инвестора, и через них мы постараемся завести высокотехнологичных резидентов", - сказал Александр Гусев.

Губернатор также коснулся взаимодействия с иностранными партнерами. "В рамках взаимодействия межправительственной российско-японской комиссии сейчас уже эта договоренность реализуется. В качестве консультантов у нас выступает известный японский институт развития Номура, который занимается развитием бизнеса в Японии. Они сейчас выступают консультантами по развитию ОЭЗ, и мы очень надеемся через них же привлекать восточных, азиатских инвесторов в том числе. Это тоже очень важно", - подчеркнул глава региона.

Кроме того, Александр Гусев обратил внимание участников панельной дискуссии на перспективы ОЭЗ «Центр». "Есть еще целый ряд перспектив, которые позволяют нам развивать ОЭЗ, но на одном моменте остановлюсь. В феврале мы подписываем все документы и готовы стартовать, поскольку ОЭЗ примыкает к нашей индустриальной зоне и на ней уже есть вся необходимая инженерная инфраструктура для того, чтобы строить уже сейчас. А к моменту запуска мы в течение года-полутора обеспечим необходимый прирост энергоресурсов и позволим инвесторам к моменту завершения строительства выпускать продукцию. Считаю, что это решение правильное. Если говорить об отношении к унификации мер поддержки, то я за это выступаю, но при сохранении того, что уже ест", - сказал Александр Гусев.

В ходе панельной дискуссии также выступили представители бизнес- сообщества, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Министерства экономического развития Российской Федерации, руководители ряда регионов.