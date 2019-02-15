В больнице Башкирии 83-летней пенсионерке наложили шину из старой швабры

Следователи Башкирии проводят проверку информации СМИ об отказе в госпитализации 83-летней пенсионерки, сломавшей шейку бедра, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Кушнаренковскую центральную районную больницу проверят на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по сообщению.

"Следователям предстоит опросить женщину, лиц ее сопровождавших и сотрудников медицинского учреждения, изучить медицинскую документацию, а также установить иные обстоятельства, позволяющие судить о наличии состава преступления, в ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям медицинского персонала больницы, в которую обратилась женщина", - говорится в сообщении,

Ранее в СМИ появилась информация о том, что персонал больницы отказались госпитализировали пенсионерку с переломом шейки бедра, а лишь наложили ей шину, сделанную из швабры.