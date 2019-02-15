В Тюмени пенсионер на иномарке протаранил поезд

В социальных сетях появилось видео столкновения автомобиля Nissan X-Trail с локомотивом на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тюмени, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел поздно вечером 14 февраля, в районе улицы Барнаульской.

За рулем иномарки находился 72-летний мужчина. По предварительным данным, он не заметил локомотива. Водитель отделался ушибами, был осмотрен врачами, от госпитализации отказался.

Как пояснили в региональном ГИБДД, сотрудники Госавтоинспекции в настоящий момент выясняют все обстоятельства произошедшего.