"ЕР" не терпит другого мнения". Грудинин - о смещении с поста спикера совета депутатов Видного

Павел Грудинин оставил пост председателя совета депутатов подмосковного Видного. За такое решение проголосовали 11 депутатов из 19. Теперь совет возглавляет "единорос" Игорь Коршаков.

Сам директор совхоза им. Ленина считает, что ничего экстраординарного не произошло. "Это совет депутатов, из почти двадцати человек. Таких советов только в Ленинском районе семь или восемь, а вообще в Московской области их тысяча, наверное. Это рядовое событие, причём типичное для нашей страны, когда "Единая Россия" не может терпеть другого мнения и нервничает. Они с сателлитами решили переизбрать председателя. В чём проблема?" – рассказал он Накануне.RU.

Павел Грудинин подчеркнул, что "когда председатель совета со своими сторонниками работает на население, на людей, это вызывает неприятие у областной и районной власти". Его смещение с должности состоялось после внесения повестки, включавшей вопросы, связанные со слушаниями по генеральному плану, избранием новой избирательной комиссии, которая должна обеспечить честные выборы, и со льготами многодетным матерям.

"А они не хотели рассматривать эту повестку. Тогда совет депутатов проголосовал против этой повестки, а потом переизбрал председателя", – заявил Павел Грудинин.

Председатель, как рассказал директор совхоза им. Ленина, это такой же депутат, только организующий работу совета, вносящий вопросы на повестку дня и следящий за регламентом.

Оставив пост председателя, Павел Грудинин продолжит исполнять обязанности депутата совета.