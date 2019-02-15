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Политика Центральный ФО

"ЕР" не терпит другого мнения". Грудинин - о смещении с поста спикера совета депутатов Видного

Павел Грудинин оставил пост председателя совета депутатов подмосковного Видного. За такое решение проголосовали 11 депутатов из 19. Теперь совет возглавляет "единорос" Игорь Коршаков.
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Сам директор совхоза им. Ленина считает, что ничего экстраординарного не произошло. "Это совет депутатов, из почти двадцати человек. Таких советов только в Ленинском районе семь или восемь, а вообще в Московской области их тысяча, наверное. Это рядовое событие, причём типичное для нашей страны, когда "Единая Россия" не может терпеть другого мнения и нервничает. Они с сателлитами решили переизбрать председателя. В чём проблема?" – рассказал он Накануне.RU.

Павел Грудинин подчеркнул, что "когда председатель совета со своими сторонниками работает на население, на людей, это вызывает неприятие у областной и районной власти". Его смещение с должности состоялось после внесения повестки, включавшей вопросы, связанные со слушаниями по генеральному плану, избранием новой избирательной комиссии, которая должна обеспечить честные выборы, и со льготами многодетным матерям.

"А они не хотели рассматривать эту повестку. Тогда совет депутатов проголосовал против этой повестки, а потом переизбрал председателя", – заявил Павел Грудинин.

Председатель, как рассказал директор совхоза им. Ленина, это такой же депутат, только организующий работу совета, вносящий вопросы на повестку дня и следящий за регламентом.

Оставив пост председателя, Павел Грудинин продолжит исполнять обязанности депутата совета.

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"ЕР" не терпит другого мнения". Грудинин - о смещении с поста спикера совета депутатов Видного

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Теги: Совет депутатов Видное, Павел Грудинин



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