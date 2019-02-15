15 Февраля 2019
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Происшествия Тюменская область

Один из пострадавших в аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск впал в кому

Водитель грузовика, пострадавший в аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск, впал в кому, рассказала Накануне.RU пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.

На месте аварии работали четыре бригады врачей. Первая прибыла с расположенного на трассе пункта, из-за большой пробки им пришлось добираться пешком. Еще две прибыли из Демьянки, вскоре приехали их коллеги из Увата. Двоих пострадавших доставили в ОБ №20 Увата.

По предварительным данным, состояние одного оценивается как средней степени тяжести, у него подозревают ушибы и закрытую черепно-мозговую травму. Состояние второго пострадавшего на данный момент оценивается, как тяжелое, он в коме. Медицинские работники уватской больницы оказывают всю необходимую помощь.

Авария трасса Тюмень - Ханты-Мансийск (15.2.19)(2019)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

Авария трасса Тюмень - Ханты-Мансийск (15.2.19)(2019)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

Напомним, в 8.23 на 491 км трассы столкнулись грузовики "Скания" и "МАЗ", а также легковушка. Авария произошла на мосту через реку Вах. На мосту идут дорожные работы, организовано реверсивное движение с помощью светофорного регулирования. По предварительным данным, один из грузовиков ехал на красный. Оба водителя госпитализированы. Управлявший легковушкой человек не пострадал. Движение на участке временно перекрыто. Объезд возможен через посёлок Горноправдинск с выездом на трассу на 479 и 917 км.

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Один из пострадавших в аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск впал в кому

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Теги: трасса Тюмень - Ханты-Мансийск, перекрытие движения, Скания, МАЗ



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