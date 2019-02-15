Работник "Курганстальмоста" нажал на кнопку и уронил груз на своего коллегу

Слесарь "Курганстальмоста" стал фигурантом уголовного дела после того, как травмировал своего коллегу.

Мужчину подозревают в нарушении правил безопасности, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Слесарь зацепил груз краном и нажал на кнопку "Пуск" - это привело к тому, что груз упал в сторону другого рабочего. Мужчина получил различные травмы, его здоровью причинен тяжкий вред.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства инцидента.