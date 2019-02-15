Общественники Сургута просят сделать проезд для горожан бесплатным

В Сургуте организация "Территориальное общественное самоуправление №9" опубликовала открытое письмо главе Вадиму Шувалову с просьбой сделать проезд для горожан бесплатным, а для гостей ввести плату в 90 руб. за поездку, рассказал Накануне.RU председатель "ТОС №9" Денис Ханьжин.

В обращении говорится, что после повышения платы за проезд его качество осталось низким: жителям города приходится на морозе ждать некомфортные автобусы, что заставляет людей пересаживаться на личные авто, а это накладно для семейного бюджета.

"Нам известно, что 12 февраля дума Сургута по инициативе мэрии решила выделить дополнительно 75 млн руб. из бюджета для субсидирования городских перевозок. Денег хватит на апрель – июль 2019 г. Из ответа городского департамента хозяйства от 23 января 2014 г. следует, что для обеспечения бесплатного проезда в городе необходимо было найти 314 млн руб. То есть годовой бесплатный проездной обошёлся бы каждому сургутянину в 1 тыс. руб.", - сказано в письме.

Исходя из этого, общественники предлагают сделать для всех горожан проезд бесплатным, а с гостей Сургута брать по 90 руб. за поездку – такая сумма, по их мнению, является рентабельной. Среди прочих новаций – за счёт бюджета обновить автобусный парк компании "СПОПАТ", увеличив количество и качество машин, рост количества отапливаемых остановок до 70% от общего числа. Это позволит предотвратить дальнейший рост цен или банкротство перевозчиков, снизить число пробок на дорогах, уменьшить траты на парковки возле новостроек, при этом вырастет число тех, кто пересядет с машин на автобусы, полагают в ТОС №9.

Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте в Сургуте после новогодних праздников существенно возросла. В интернете набирает популярность петиция с призывом "остановить неадекватное ценообразование", а администрацию города заваливают жалобами через портал "Твой Сургут". Также недовольные сургутяне устраивают велопрогулки в сорокаградусные морозы, чтобы выразить недовольство ценами за проезд.

Отметим, что сейчас стоимость проезда в автобусах "СПОПАТ" составляет 25 рублей, на автобусах коммерческих перевозчиков от 25 до 40 рублей. Маршрутные такси обходятся в 30-35 рублей, в зависимости от маршрута.