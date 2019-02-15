Михаил Коробельников возвращается на работу в администрацию Екатеринбурга

Михаил Коробельников назначен начальником департамента внутренней политики администрации Екатеринбурга. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Назначение произвел глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Как отметили в мэрии, Коробельников имеет огромный опыт работы в данном направлении и занимал руководящие должности в аналогичных подразделениях.

Стоит отметить, что Михаил Коробельников уже работал в городской администрации: с 2011 по 2016 год он возглавлял подразделение по взаимодействию с органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Напомним, в 2014 году Коробельников был одним из чиновников "серого дома", принявших участие в митинге в поддержку сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба и его команды. При этом мероприятие проходило в рабочее время. Прокуратура провела проверку, но никаких нарушений не нашла.