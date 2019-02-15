Штраф за превышение скорости на 10 км/ч предложено установить на уровне 500 рублей

МВД и Минтранс предложили ужесточить санкции за нарушения правил дорожного движения, пишет "Коммерсант".

Одна из инициатив предполагает введение штрафа в 500 рублей за превышение скоростного лимита на 10–20 километров в час. При этом в МВД считают, что такой штраф должен действовать только в пределах населенных пунктов.

За остальные превышения также предложено ужесточить санкции, при этом не уточняется, насколько.

Также в ведомстве предложили ужесточить наказание для водителей, использующих нечитаемые номера. Их предлагается лишить возможности оперативно оплачивать штраф со скидкой.

Ранее уже сообщалось, что правительство РФ поручило МВД и Минтрансу к 1 марта разработать предложения по возвращению штрафов за превышение скорости в 10-20 километров в час.

Напомним, штраф за превышение скоростного режима более чем на 10 километров в час действовал до 1 сентября 2013 года. Отменена санкция была по большому счету случайно.

Госдума намеревалась ввести балльную систему штрафов, а "скоростной допуск" задумывался для того, чтобы водители не набирали баллы слишком быстро, что грозило потерей прав. В ходе обсуждения поправок к КоАП от балльной системы отказались, а допуск остался.