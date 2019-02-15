Штраф за превышение скорости на 10 км/ч предложено установить на уровне 500 рублей

15 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Штраф за превышение скорости на 10 км/ч предложено установить на уровне 500 рублей

МВД и Минтранс предложили ужесточить санкции за нарушения правил дорожного движения, пишет "Коммерсант".

Одна из инициатив предполагает введение штрафа в 500 рублей за превышение скоростного лимита на 10–20 километров в час. При этом в МВД считают, что такой штраф должен действовать только в пределах населенных пунктов.

За остальные превышения также предложено ужесточить санкции, при этом не уточняется, насколько.

Также в ведомстве предложили ужесточить наказание для водителей, использующих нечитаемые номера. Их предлагается лишить возможности оперативно оплачивать штраф со скидкой.

Ранее уже сообщалось, что правительство РФ поручило МВД и Минтрансу к 1 марта разработать предложения по возвращению штрафов за превышение скорости в 10-20 километров в час.

Напомним, штраф за превышение скоростного режима более чем на 10 километров в час действовал до 1 сентября 2013 года. Отменена санкция была по большому счету случайно.

Госдума намеревалась ввести балльную систему штрафов, а "скоростной допуск" задумывался для того, чтобы водители не набирали баллы слишком быстро, что грозило потерей прав. В ходе обсуждения поправок к КоАП от балльной системы отказались, а допуск остался.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Штраф за превышение скорости на 10 км/ч предложено установить на уровне 500 рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: штраф, превышение скорости



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 733

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети