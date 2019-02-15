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Общество Челябинская область

Руководству УКВЗ рекомендовали поработать над соотношением цены и качества продукции, чтобы победить в конкурсе на поставку трамваев для Челябинска

Руководству Усть-Катавского вагоностроительного завода (входит в "Роскосмос") рекомендовали поработать над соотношением цены и качества продукции, чтобы победить в конкурсе на поставку трамваев для Челябинска и Магнитогорска, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил губернатору Борису Дубровскому купить 100 трамваев у УКВЗ, чтобы спасти производство, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на имеющуюся в распоряжении редакции копию письма Рогозина.

В письме говорится, что поставка вагонов позволит заводу увеличить объем выпуска гражданской продукции, в обратном случае финансовое положение предприятия ухудшится, что может привести к остановке производства, массовым увольнениям и росту протестных настроений. В письме Рогозин называет закупку регионом партии трамваев "единственным шансом спасти перспективное предприятие и тысячи рабочих мест".

Напомним, власти Челябинской области планируют модернизировать общественный транспорт в трех городах в рамках государственно-частного партнерства. На реализацию проекта потребуется порядка 20 млрд рублей.

Борис Дубровский, вагоностроительный завод,(2017)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкономразвития, в настоящий момент прорабатывается вопрос покупки автобусов на СПГ, трамваев, троллейбусов, а также создания сопутствующей инфраструктуры: остановок, заправок, трамвайных путей, контактной сети, депо.

"Ориентировочная минимальная потребность в трамваях до 2020 года в регионе составляет: Челябинск – 100 единиц; Златоуст – 25, Магнитогорск – 10. Объем будет уточняться по результатам формирования новой маршрутной сети. Одним из вариантов выполнения этих задач является государственно-частное партнерство через заключение концессионных соглашений", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что закупка будет проходить в рамках конкурсных процедур, предусмотренных федеральным законом №44.

"В этой связи руководству УКВЗ и концерна необходимо поработать над соотношением цены и качества продукции, чтобы победить в конкурсе", - подчеркнули в минэкономразвития.

митинг, рабочие, УКВЗ, Усть-Катав,(2019)|Фото: tramuk.ru

Напомним, рабочие Усть-Катавского вагоностроительного завода, недовольные низкой заработной платой, вышли на стихийный митинг. Протестная акция прошла около центральной проходной предприятия. В соцсетях жители рассказали, что зарплата у рабочих на УКВЗ составляет порядка 12 тыс. руб. На митинге также обсуждалась возможность перевода части цехов на трехдневку и четырехдневку.

Губернатор Борис Дубровский призвал руководство УКВЗ услышать людей, выстроить диалог с профсоюзом и трудовым коллективом, выработать решение.

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Руководству УКВЗ рекомендовали поработать над соотношением цены и качества продукции, чтобы победить в конкурсе на поставку трамваев для Челябинска

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Теги: УКВЗ, митинг, рабочие Роскосмос, зарплата, трамваи,



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