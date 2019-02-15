На полигоне в Воронежской области обнаружено тело солдата-срочника
Солдат-срочник найден мертвым на полигоне в Воронежской области, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Как отмечается, тело военнослужащего без признаков жизни было обнаружено дежурной сменой подразделения в одной из палаток во время полевого выхода.
"По докладу с места происшествия признаков насильственной смерти на теле военнослужащего не обнаружено", - отметили в ведомстве.
Обстоятельства инцидента выясняет следствие.
В то же время местные СМИ сообщают, что на теле погибшего срочника, призванного из Краснодарского края, имелись признаки насильственной смерти.