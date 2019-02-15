На полигоне в Воронежской области обнаружено тело солдата-срочника

Солдат-срочник найден мертвым на полигоне в Воронежской области, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Как отмечается, тело военнослужащего без признаков жизни было обнаружено дежурной сменой подразделения в одной из палаток во время полевого выхода.

"По докладу с места происшествия признаков насильственной смерти на теле военнослужащего не обнаружено", - отметили в ведомстве.

Обстоятельства инцидента выясняет следствие.

В то же время местные СМИ сообщают, что на теле погибшего срочника, призванного из Краснодарского края, имелись признаки насильственной смерти.