В совете директоров "Русала" произошли изменения: кто подал в отставку

Один из крупнейших в мире производителей алюминия "Русал" объявил об изменениях в составе совета директоров. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте компании.

Как говорится в сообщении, исполнительный директор Сергей Попов подал в отставку с 14 февраля, так как был избран в Законодательное собрание одного из регионов страны. На освободившийся пост назначен Евгений Курьянов.

Кроме этого, с 14 февраля в состав совета директоров в качестве независимых неисполнительных директоров вошли Максим Полетаев, Рендольф Рейнольдс, Кевин Паркер, Николас Джордан и Кристофер Бернем. Рейнольдс также стал членом комитета по корпоративному управлению и назначениям, а Джордан вошел в состав комитета по вознаграждениям.

Как сообщало Накануне.RU, по итогам 2018 года "Русал" увеличил производство алюминия на 1,3%.