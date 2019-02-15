15 Февраля 2019
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Экономика В России

В совете директоров "Русала" произошли изменения: кто подал в отставку

Один из крупнейших в мире производителей алюминия "Русал" объявил об изменениях в составе совета директоров. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте компании.
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Как говорится в сообщении, исполнительный директор Сергей Попов подал в отставку с 14 февраля, так как был избран в Законодательное собрание одного из регионов страны. На освободившийся пост назначен Евгений Курьянов.

Кроме этого, с 14 февраля в состав совета директоров в качестве независимых неисполнительных директоров вошли Максим Полетаев, Рендольф Рейнольдс, Кевин Паркер, Николас Джордан и Кристофер Бернем. Рейнольдс также стал членом комитета по корпоративному управлению и назначениям, а Джордан вошел в состав комитета по вознаграждениям.

Как сообщало Накануне.RU, по итогам 2018 года "Русал" увеличил производство алюминия на 1,3%.

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В совете директоров "Русала" произошли изменения: кто подал в отставку

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Теги: Русал, отставка, совет директоров



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