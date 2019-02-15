Захарова ответила на угрозы Болтона по ситуации в Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала угрозы советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Ранее Болтон заявил, что те, кто стремится "разрушить демократические институты Венесуэлы, будут по-прежнему сталкиваться с последствиями".

"Своим блокноту и ручке, что ли?" –написала официальный представитель МИД в Facebook.

В январе в блокноте Болтона журналисты увидели надпись: "5 тыс. военнослужащих в Колумбию". Администрация США отказалась комментировать данные о возможном размещении американских войск в Колумбии.

Напомним, официальный Вашингтон настаивает на сложении лидером Венесуэлы Николасом Мадуро своих президентских полномочий. Такой призыв прозвучал от советника главы Белого дома Джона Болтона, а также спецпредставителем США по Венесуэле Эллиоттом Абрамсом.

Как сообщалось ранее, Мадуро считает, что лидер США Дональд Трамп поручил убить его. Причем приказ отдан, по словам венесуэльского президента, правительству Колумбии и одновременно колумбийской мафии.