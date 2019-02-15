15 Февраля 2019
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Россия

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Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

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Политика В бывшем СССР Украина

Все социологические агентства Украины взяты под контроль Порошенко, - кандидат в президенты

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Наши" Евгений Мураев заявил, что "все социологические агентства взяты под жесткий контроль администрацией президента Петра Порошенко". Об этом он сказал на канале "Наш".
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Мураев прокомментировал падение рейтинга Юлии Тимошенко, которую опередил Порошенко, вышедший на второе место. По его мнению, результаты опросов направлены на то, чтобы сформировать ожидания того, что он выходит во второй тур. Другая задача - "оправдать масштабные фальсификации и скупку голосов, к которым он готовится".

Ранее Накануне.RUсообщало, что в Днепропетровске сорвался процесс массового подкупа избирателей в пользу Порошенко. Однако он идет во всех регионах страны под видом раздачи материальной помощи.

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Все социологические агентства Украины взяты под контроль Порошенко, - кандидат в президенты

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко



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