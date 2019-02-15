В субботу в Перми без воды останутся жители двух районов города

В эту субботу жители сразу двух районов Перми останутся без холодной воды, сообщили Накануне.RU в компании "Новогор-Прикамье".

По информации компании без воды останутся жители 22 многоквартирных домов Кировского и Свердловского районов. В Кировском районе из за плановых ремонтных, которые будут проводиться с 9.00 до 19.30. Воду отключат на ул. Закамская в домах №41, 41А, на ул. Маршала Рыбалко, №34А, 36, 38, 40, 40А, 42, 44. и на ул. Шишкина в домах №15, 17, 18, 19, 21, 23.

В Свердловском районе воды не будет из-за устранения коммунальной аварии. Время работ с 9.30 до 19.00 по адресам ул. Куйбышева №169/1, 169/2, 169/3, 169/4, 169/5, 173А и ул. Лукоянова, 4.