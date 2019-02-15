На Ярославском шоссе в Москве дерево упало на контактную сеть

На Ярославском шоссе в Москве дерево упало на провода, изменилось движение ряда маршрутов наземного транспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"На Ярославском ш. (возле Федоскинской ул.) на контактную сеть опустилось дерево. В сторону центра задерживаются троллейбусы № 76. Автобусы № 136, 172, 244, 375, 544, 789, 903 и электробусы № 76 между Федоскинской ул. и МГСУ едут по основному ходу шоссе. Будьте внимательны", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.