"За наше юмористическое лобби". Ургант спародировал вечеринку Дворковича, Тимаковой и Ткачева

Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале выпустил пародию на видео с поющими на борту частного самолета бывшими российскими чиновниками.

Ролик размещен на YouTube-канале шоу "Вечерний Ургант". Телеведущий вместе со своей командой поднял бокал за "наше юмористическое лобби".

Напомним, ролик активно обсуждался в Сети накануне. Судя по появившимся в интернете кадрам, в компании находятся бывший министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, бывший пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова и Марина Ентальцева, возглавлявшая службу протокола председателя Правительства.

Женщины распевают песню "Ах, судьба моя, судьба", при этом все держат в руках бокалы, а Ткачев говорит тост.

В Кремле оценили видео с известными российскими чиновниками, которые веселятся на борту самолета. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не увидел в этом "ничего зазорного".