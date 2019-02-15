Помогли благотворители: Детский фонд обвинил "ЮТэйр" в завышении цены билетов для ребенка-инвалида

Руководитель хабаровского краевого отделения "Российского детского фонда" Елена Суркова заявила, что авиакомпания "ЮТэйр" завысила стоимость билета на самолет из Кургана в Москву для ребенка-инвалида, которого нужно было перевозить лежа.

Как ранее сообщало Накануне.RU, жительнице Хабаровска Наталье пришлось купить 11 билетов на рейс "Курган - Москва", так как ее дети-инвалиды были после операции и не могли самостоятельно передвигаться. Один ребенок и вовсе должен был транспортироваться в самолете лежа. В кассе аэропорта женщине сказали, что только один ребенок займет в самолете 9 мест и его перевозка обойдется в 48 тыс. руб.

Как рассказала Накануне.RU Елена Суркова, в федеральных СМИ была опубликована информация о том, что собрать деньги на билет для Натальи и ее детей якобы помогли неравнодушные граждане. Суркова назвала эти заявления ложью.

"Никаких граждан, которые собирали деньги, не было, ничего подобного не происходило. Если мы, детский фонд Хабаровского края, помогли этой женщине приобрести билеты, и так случилось, что она понесла затраты вдвое больше, чем мы ей первоначально дали, то мы через наши благотворительные компании привлекли новые средства и ей возместили эти расходы. Это были не сборы "с миру по нитке" - в этом не было нужды. После выхода первого сюжета об этой истории на телевидении мне сразу позвонила одна компания, с которой мы когда-то дружили, и спросили, можем ли мы через ваш фонд оказать целенаправленную помощь данной семье. Я ответила - да. Нам прислали 50 тыс. руб., мы их отправили семье", - рассказала Елена Суркова.

"Я удивляюсь СМИ - эта история как снежный ком обрастает неверными подробностями. Один домыслил, второй придумал, третий новое слово написал, и получилась большая искаженная ситуация. Следственный комитет проведет проверку по вопросу завышенных тарифов", - добавила руководитель хабаровского отделения фонда.

По словам Сурковой, мать детей Наталья сама взяла на себя такую ответственность позаботиться о перелете "Курган - Москва - Курган".

"Когда мы предоставляли ей билеты по маршруту "Хабаровск - Москва", мы предупредили наш главный офис в Москве детского фонда о том, что дети этой женщины - колясочники. И Москва это учла. Я лично решала вопросы с Москвой, чтобы перелет по маршруту "Хабаровск - Москва - Хабаровск" был комфортным и тому подобное. А уже билеты "Москва - Курган - Москва" бронировала сама мама, мы ей помогли только деньгами. Мама потому что нам сказала, что не знает когда и как закончится операция, будет ли она успешной, просто неизвестны были даты, в которые нужно будет вылетать обратно в Москву. У ней были билеты на обратный путь с открытой датой из Кургана в Москву, потому что там нужно было смотреть по показаниям сделанной операции", - рассказала Елена Суркова.

"Ей и врачи сказали о том, что один ребенок будет лежачим, а второй будет в коляске. А как она говорит, она узнала о том, что один из детей будет лежачим только 2 февраля. И она поехала брать билеты 2 февраля, потому что у ней была бронь, которую нужно было выкупать срочно до какого-то там определенного часа", - отметила Суркова.

Глава хабаровского отделения "Российского детского фонда" не видит вины своей организации в произошедшем.

"Я абсолютно не считаю, что детский фонд в этой ситуации в чем то виноват. Я за собой вины не чувствую, потому что Наталья Александровна - женщина молодая, разбирается в различных современных технологиях, интернете, компьютере, она сама поехала брать билеты и для нее только там в аэропорту Кургана встал вопрос того, что будет взвинчена цена. Это, еще раз повторюсь, было 2 февраля - за два дня до вылета. И она мне не позвонила. Я уже узнала о произошедшем от нашего Минздрава - о том, что у нее не хватает денег на билеты. Она первым делом позвонила в Минздрав, по квоте которого она и ездила на эту бесплатную операцию. Мне вот и позвонили из Минздрава, сообщили, что за одного ребенка нужно заплатить за билет 48 тыс. руб., все засуетились", - рассказала Суркова.

Пока в Хабаровске все суетились, Наталья позвонила своей матери, там быстро нашли деньги, отправили ей на банковскую карточку, она купила все эти билеты и улетела с детьми.

"Все это произошло в один день - 2 февраля. Потом эту сумму, которую собрали родственники, компенсировал наш благотворитель, о котором я вам уже говорила. Тут есть один момент - существуют правила авиаперевозок лежачих больных. Берется один основной билет за полную стоимость, а потом берется шесть - не более - мест, но уже за меньшую стоимость", - отметила Суркова.

"И пусть авиакомпания "ЮТэйр" не говорит, что такой перелет стоил тех средств, которые отдала Наталья - это стоит не билет, это стоит столько медицинский модуль. То есть один билет идет основной стоимостью до 3 тыс. руб. для ребенка в возрасте до 7 лет, плюс билет для матери - почти 4 тыс. руб. Если посчитать, то этот перелет выходит за 18 тыс. руб., но никак не за 48 тыс. руб. Пусть "ЮТэйр" постесняется кого-либо обвинять и пусть подумают о своих ценах. На всем наживаются", - добавила Елена Суркова.

Напомним, сейчас в ситуации разбирается следственный комитет, организована доследственная проверка.