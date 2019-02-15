Следователи проверят врачей, "залечивших" до смерти жительницу Екатеринбурга

В Екатеринбурге Следственный комитет проверяет сведения о возможном ненадлежащем лечении молодой женщины. В результате она умерла.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, стало известно, что в уральской столице скончалась 35-летняя женщина, которой незадолго до этого оказывалась медицинская помощь в одной из городских больниц. По данным СМИ, ей могла быть оказана помощь ненадлежащего качества, что и привело к летальному исходу.

Следователи намерены разобраться в произошедшем. Как добавили в ведомстве, по итогам проверки обязательно будет принято соответствующее решение.

По данным СМИ, несколько месяцев врачи лечили женщину от простуды, в то время как у нее была другая запущенная инфекция. В результате пациентка впала в кому и скончалась. Ее похоронили 14 февраля.