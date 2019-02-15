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СК, проверив данные о "голодных обмороках" в школах Кузбасса, нашел недочеты в организации питания

СКР в Кемеровской области, проверив данные о "голодных обмороках" в школах, выявил недостатки в организации питания школьников.

Напомним, сообщалось, что проблемы с питанием возникли у ребят из малообеспеченных семей. Как заявил уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын, обмороки случаются с учениками сельских школ и детьми, которых привозят из отдаленных поселков.

Также в Сети появилось видео, где показаны подозрительные макароны, которые детям якобы давали в школе №10 в Юрге. Одна из девочек, комментируя еду, сравнила ее с кормом для собак.

Видео затем было удалено, однако пользователи Сети успели возмутиться таким школьным питанием.

Напомним, детского омбудсмена, заявившего о голодных обмороках, вызвали на допрос в СКР. Позже он заявил, что сообщения о голодных обмороках школьников не подтвердились.

Следователи побывали в 26 школах. Выяснилось, что в регионе не везде есть надлежащий контроль качества продуктов, нет общего порядка ценообразования.

В отдаленных школах питание организовано самими школами без привлечения специальных комбинатов питания.

Кроме того, руководство ряда школ не обеспечило полноценными горячими обедами детей, которым положены льготы и чьи родители не могут оформить это документально.

Вся информация направлена в администрацию области, передает РИА Новости. В СК предложили оплачивать обеды учащихся, которым полагаются льготы, и учеников сельских школ в полном объеме за счет бюджетных средств, вне зависимости от социальной категории.

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СК, проверив данные о "голодных обмороках" в школах Кузбасса, нашел недочеты в организации питания

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Теги: кузбасс, школьники, голодные обмороки



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