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Прикамье станет пилотной площадкой для разработки механизма экспортного акселератора

В Сочи в рамках Российского инвестиционного форума прошла дискуссия "Экспортный акселератор. Учимся торговать глобально". В её рамках губернатор Пермского края Максим Решетников заявил о том, что регион первым в России запустит собственный экспортный акселератор, направленный на усиление экспортного потенциала местных компаний, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.
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По словам генерального директора "Российского экспортного центра" Андрея Слепнёва, акселерация является одним из важнейших инструментов в мире для поддержки компаний в вопросах выхода на внешние рынки. Сейчас менее 1% от общего числа малых и средних предприятий являются экспортёрами. В западных странах этот показатель достигает значения в 5–7%, и признается недостаточным. Перед регионами стоит задача по созданию исчерпывающего набора инструментов и стимулов для массового вывода российских компаний на экспорт.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, задача Российского экспортного центра – подсказать регионам, малым и средним предприятиям, которые сегодня работают на рынке, какие у них есть возможности для выхода на внешние рынки. Регионы должны говорить о вовлечении в экспортный бизнес, увеличить количество предприятий, которые занимаются экспортом, поскольку эта задача стоит в национальном проекте.

"Это значит, что правительство региона должно посмотреть, какие предприятия и как взаимодействуют с РЭЦ, и подсказать им, какие существуют меры поддержки, где продукция предприятия может найти сбыт", - сказал Мантуров.

Максим Решетников РИФ Сочи(2019)|Фото: permkrai.ru

По мнению участников дискуссии, одним из таких инструментов призваны стать экспортные акселераторы.

Пермский край первым из регионов России запустит собственный экспортный акселератор, направленный на усиление экспортного потенциала компаний региона. По словам губернатора Максима Решетникова, в акселераторе примут участие порядка 50 предприятий, а порядка 30 из них дойдут до конца.

Регион существенно доработал образовательную программу: к федеральной части добавлены вопросы, связанные с позиционированием на мировых рынках, определение некой экспортной стратегии.

"За основу мы взяли израильскую программу, когда бизнес удваивается за три года – она очень эффективна, и на её основе построили свою модель. Свою программу планируем комбинировать с федеральными и региональными мерами. Если модель успешна, предложим к масштабированию", - сказал Решетников.

Напомним, согласно указу президента о стратегическом развитии страны до 2024 г., несырьевой неэнергетический экспорт в России за шесть лет должен вырасти в два раза. По данным минэкономразвития региона, это означает, что российский экспорт должен расти почти в четыре раза быстрее мирового. За 2018 г. экспорт региона составил 5,38 млрд долларов, что на 8,1% больше аналогичного периода 2017 г (тогда он составлял 4,98 млрд долларов). Несырьевой неэнергетический сектор составил основную долю от общего экспорта – 3,9 млрд долларов, увеличившись на 6,3% по сравнению с 2017 г.

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Прикамье станет пилотной площадкой для разработки механизма экспортного акселератора

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Теги: Российский инвестиционный форум, Максим решетников, акселератор



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