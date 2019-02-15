15 Февраля 2019
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Олигарх Мордашов отдаст своим 18-19-летним сыновьям золотые рудники

Сыновья Алексея Мордашова - 18-ти летний Никита и 19-ти летний Кирилл - получат 65% золотодобывающей Nordgold стоимостью $850–900 млн, сообщают "Ведомости". В настоящее время Алексей Мордашов контролирует 99% акций компании через холдинговую компанию "Севергрупп".

По итогам прошлого года Алексей Мордашов, являющийся также основным акционером "Северстали", замкнул тройку богатейших олигархов России с общим состоянием в $20 млрд, увеличившимся в 2018 г. на $491 млн.

Nordgold (Nord Gold S.E.) — международная золотодобывающая компания с активами в России, Казахстане, Буркина-Фасо, Гвинее, Французской Гвиане и Канаде. Основана в 2007 году как золотодобывающее подразделение "Северстали". В начале 2007 года "Северсталь" приобрела золотодобывающие рудники Суздаль и Жерек в Казахстане, а также рудники Апрелково и Нерюнгри в России. В августе 2008 года "Северсталь" купила контролирующую долю рудника Балажал в Казахстане, рудников Ирокинда, Зун-Холба и Березитовый в Бурятии, рудника Taparko, а также права на разработку месторождения Bissa в Буркина-Фасо. В конце 2010 - начале 2011 года компания приобрела контроль над рудником Lefa в Гвинее.

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Олигарх Мордашов отдаст своим 18-19-летним сыновьям золотые рудники

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Теги: Алексей Мордашов, Nordgold, северсталь



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